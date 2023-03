Brez oddiha za Kopitarja in Kralje

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings so v soboto zvečer na domačem ledu s 4:1 premagali Winnipeg Jets in prišli do svoje 42. zmage v tej sezoni lige NHL, že v noči na ponedeljek po slovenskem času pa bodo v dvorani Crypto.com pričakali še St. Louis Blues. Ti so na lestvici zahodne konference šele na 11. mestu, a v Los Angeles prihajajo na krilih dveh zmag.

St. Louis Blues so na zadnjih dveh tekmah premagali Anaheim Ducks (6:2) in Detroit Red Wing (4:3), toda zdaj jih čaka veliko, veliko težji nasprotnik. LA Kings so namreč druga najboljša ekipa zahoda, tudi sami so v zmagovitem nizu, tekmece bodo namreč pričakali opogumljeni z zmagama nad Winnipegom in pred tem Calgaryjem, ki so mu nasuli kar osem golov, za nameček pa so St. Louisu v tej sezoni že dvakrat vzeli mero.

1. novembra lani so Kralji na gostovanju v St. Louisu slavili s 5:1, 5. marca letos pa Blues premagali še doma s 4:2. Na njunem prvem medsebojnem obračunu sezone je Kopitar dosegel gol za vodstvo Kraljev s 3:0, na drugi tekmi pa ni vpisal nove točke. Je pa teh v 72 tekmah sezone zbral 66 (26 golov in 40 podaj), kar ga uvršča na 52. mesto najboljših strelcev lige. LA bo spet pogrešal svojega najboljšega strelca, Švicarja Kevina Fialo, ki je poškodovan.

Do konca rednega dela lige NHL Kralje čaka še deset tekem, po obračunu z Blues potujejo v Calgary (29. marec), Edmonton (31. marec), Seattle (2. april), Vancouver (3. april), nato se bodo doma pomerili z Edmontonom (5. april), odpotovali v Las Vegas (7. april), pa spet doma pričakali Colorado (9. april) in Vancouver (11. april), 82. tekmo sezone pa odigrali pri mestnem tekmecu v Anaheimu (14. april).

Liga NHL, 26. marec:

Lestvica:

Preberite še: