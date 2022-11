Kopitar in Kralji imajo priložnost končati črn niz

V hokejski ligi NHL bodo v noči na soboto po slovenskem času na delu spet Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings. Po seriji treh porazov tokrat gostujejo pri Morskih psih v San Joseju. Ti so Kralje na pripravljalnih tekmah pred začetkom sezone sicer dvakrat premagali, v ligi pa jim gre letos veliko slabše.

LA Kings, četrto moštvo zahodne konference, namreč gostuje pri veliko manj prepričljivih Sharks, ki na lestvici Zahoda zasedajo 13. mesto. Anže Kopitar in njegovi soigralci so po 22 tekmah sezone pri 11 zmagah in prav toliko porazih, medtem ko so bili hokejisti iz San Joseja v tej sezoni zmagoviti sedemkrat, doživeli pa so že 15 porazov. Vloga favorita bi tako morala biti jasna.

A ni vse na papirju. Kopitarjevi so San Joseju na dveh predsezonskih tekmah dvakrat priznali poraz, 26. septembra z 2:3 po podaljšku, tri dni pozneje pa še z 1:3.

LA Kings imajo priložnost, da pri kalifornijskih sosedih tudi končajo črn niz porazov, ki traja že tri tekme. Nazadnje so zmagali 17. novembra na gostovanju v Edmontonu (3:1), nato pa izgubili v Vancouvru (1:4), Seattlu (2:3 po podaljšku) in na domačem ledu proti New York Rangers (3:5).

V noči na soboto je v ligi NHL na sporedu 13 tekem, obračun med Nashvillom in Coloradom pa je prestavljen zaradi težav v dvorani Predatorjev Bridgestone Arena. Tam je počila glavna vodna cev in izvedba tekme ni mogoča, poroča NHL.com.

Liga NHL, 25. november: 19.00, Boston Bruins - Carolina Hurricanes

20.00, Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens

20.00, Minnesota Wild - Toronto Maple Leafs

20.00, Washington Capitals - Calgary Flames

21.00, Anaheim Ducks - Ottawa Senators

23.30, Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins

2.00, Buffalo Sabres - New Jersey Devils

2.00, Columbus Blue Jackets - New York Islanders

2.00, Detroit Red Wings - Arizona Coyotes

2.00, Tampa Bay Lightning - St. Louis Blues

2.00, Vegas Golden Knights - Seattle Kraken

2.30, Dallas Stars - Winnipeg Jets

4.30, San Jose Sharks - Los Angeles Kings Prestavljeno:

Nashville Predators - Colorado Avalanche

Lestvica:

