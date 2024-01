Vroči Edmonton napada mejnik, ki so ga dosegli le štirje

Najbolj vroče moštvo zadnjih tednov v ligi NHL Edmonton Oilers bo na domačem ledu proti Chicago Blackhawks lovilo 15. zaporedno zmago sezone. Do zdaj so do takšnega niza prišle le štiri ekipe. Rekord s 17. zaporednimi zmagami držijo člani Pittsburgh Penguins iz sezone 1992/93, Columbus Blue Jackets so 16 zmag nanizali v sezoni 2016/17, ekipama Pittsburgha in Columbusa pa je do 15 zaporednih zmag uspelo priti leta 2013 oziroma 2017.