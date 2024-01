V Kaliforniji bo slavnostno, v središču pozornosti pa Anže Kopitar

Sreda v ligi NHL prinaša sedem obračunov, tudi dvoboj Los Angeles Kings in Buffalo Sabres, pred katerim se bodo poklonili izjemnim dozdajšnjim mejnikom Anžeta Kopitarja. Kraljem v 2024 ne gre po načrtih, na 11 tekmah so zmagali le dvakrat. V bitko na domačem terenu vstopajo s popotnico poraza po kazenskih strelih proti najskromnejši ekipi lige San Jose Sharks. Slovenski as in soigralci se za zdaj držijo četrtega mesta pacifiške divizije, Seattle in Calgary za njimi zaostajata šest točk. Buffalo je pri dnu vzhodne konference. Na delu bosta tudi vodilni ekipi zahoda Vancouver in vzhoda Boston.