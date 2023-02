Rangers poraženi v Washingtonu, zdaj jih čakajo še Kopitar in Kralji

Hokejisti moštva New York Rangers so danes izgubili tekmo lige NHL v Washingtonu. Tamkajšnji Capitals so zmagali s 6:3. Rangers se zdaj vračajo v New York, kjer se bodo jutri pozno zvečer po slovenskem času pomerili še z Anžetom Kopitarjem in njegovimi Los Angeles Kings.

Za Washington sta po dva gola dosegla T. J. Oshie in Jevgenij Kuznecov, po enega pa še Tom Wilson in Sonny Milano. Prvi zvezdnik Capitals Aleksander Ovečkin je bil tokrat podajalec pri tretjem in šestem golu domače zasedbe. Za Newyorčane so gole zabijali Barclay Goodrow, Chris Kreider in Kaapo Kakko.

Rangers so doživeli še šesti zaporedni poraz in so zdaj šesti na lestvici vzhodne konference. V nedeljo ob 23. uri po slovenskem času jih čaka še en težak spopad z Los Angeles Kings našega asa Anžeta Kopitarja. Kralji so trenutno druga ekipa Zahoda, za točko zaostajajo le za Vegas Golden Knights.

V noči na nedeljo bo odigranih še devet tekem.

Liga NHL, 25. februar:

Lestvica:

