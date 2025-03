Kopitarjeve Kralje zdaj čaka še spopad z Bostonom

Za Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings v ligi NHL ni počitka, po sobotni zmagi nad Carolina Hurricanes (7:2) jih že v noči na ponedeljek po slovenskem času na domačem ledu čaka še en spopad, v goste Kraljem prihajajo Boston Bruins, ki pa so ena najslabših ekip vzhodne konference in so izgubili zadnjih pet tekem.

Kopitarjevi Kralji so v naletu, v soboto so s 7:2 premagali eno najbolj vročih ekip lige NHL Carolina Hurricanes in prišli so sedme zmage na zadnjih osmih tekmah. V torek so priznali premoč Minnesoti (1:3), nato pa nanizali zmagi nad Chicagom (3:1) in že omenjeno Carolino.

Na vrsti so Boston Bruins, ki pa v tej sezoni ne blestijo in na lestvici vzhodne konference zasedajo šele 13. mesto. LA Kings so s 85 točkami šesti na Zahodu in tretji v pacifiški diviziji, kjer za dve točki zaostajajo za drugim Edmontonom in pet za vodilnim Las Vegasom.

Liga NHL, 23. marec

