Se lahko nekoč slavna Rdeča krila izkopljejo iz globoke luknje?

V hokejski ligi NHL sta ponoči na sporedu le dve tekmi. Daleč najslabše moštvo v ligi, Detroit Red Wings, bodo poskušali na domačem ledu prekiniti črni niz petih porazov proti moštvu Minnesota Wild in se vsaj malo poveseliti, saj so v globoki luknji in so v tej sezoni zmagali vsega 12-krat, kar 38-krat pa izgubili. Na drugi tekmi večera Columbus Blue Jackets gostijo Winnipeg Jets.

Detroit Red Wings so z enajstimi osvojenimi Stanleyjevimi pokali zgodovinsko gledano tretje najuspešnejše moštvo lige NHL, zadnja leta pa so le še bleda senca moštva iz šampionskih let. Prvaki so nazadnje postali leta 2008, leta 2009 zadnjič igrali v finalu, danes so s pičlimi 28 točkami daleč najslabše moštvo lige. V noči na četrtek se bodo spopadli z Minnesoto, ki je na 12. mestu zahodne konference.

Veliko bolj napeta tekmi utegne biti spopad Columbus Blue Jackets in Winnipeg Jets. Prvi so na osmem mestu vzhodne konference in so v naletu. Poraza ne poznajo že pet tekem zapored. Winnipeg so deveti na zahodu, zadnje tri tekme pa so izgubili.

Po teh dveh tekmah v ligi NHL sledi krajši premor, konec tedna bo namreč tekma vseh zvezd, gosti pa jo St. Louis.

