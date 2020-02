Kopitar in druščina lovijo drugo zaporedno zmago, izjemen jubilej Aleksandra Ovečkina

LA Kings bo v jutranjih urah na domačem ledu gostili Colorado Avalanche. Kralji so zadnjo tekmo, ki so jo igrali proti Florida Panthers, dobili s 5:4. Jim bo uspelo zmagati še drugič zapored?

Anže Kopitar in druščina so do zdaj v rednem delu zbrali le 49 točk in so prikovani na zadnje mesto zahodne konference in skorajda nimajo več možnosti, da bi se prebili v končnico.

Ovečkin zabil 700. gol v ligi NHL

Washington Capitals so z 2:3 izgubili pri Hudičih v New Jerseyju, en zadetek pa je dosegel tudi ruski veteran Aleksander Ovečkin in se s tem vpisal v zgodovino. Ta je bil namreč njegov jubilejni, 700. gol v 15 letih igranja v ligi NHL, kar ga uvršča v eliten klub. Le osmim hokejistom je namreč uspelo preseči mejo 700 golov, to so Mike Gartner (708), Phil Esposito (717), Marcel Dionne (731), Brett Hull (741), Jaromir Jagr (766), Gordie Howe (801) in Wayne Gretzky (894).

NUMBER 700 FOR THE GREAT 8! 🚨



The @Capitals mob Alex Ovechkin on the ice. #WSHvsNJD pic.twitter.com/nlLzbHefWN — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) February 22, 2020

Liga NHL, 22. februar:

Lestvica: