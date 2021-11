V LA prihajajo kojoti, bodo Kopitar in kralji le prekinili niz porazov?

Kopitar in druščina so se v soboto zvečer po našem času pogumno in odločno spopadli z močno Carolino, drugo najboljšo ekipo lige, in ji po hudem boju priznali premoč s 4:5. ZA La Kings je bil to že tretji zaporedni poraz, ta črni niz pa bodo poskušali prekiniti v noči na ponedeljek, ko se bodo v svojem Staples Centru spopadli z Arizono.

Čeprav tej v letošnji sezoni ne gre najbolje od rok in je na dnu zahodne konference, je Los Angeles letos že dvakrat premagala. Konec septembra na pripravljalni tekmi z 2:1, 6. oktobra na uradni tekmi pa s 4:1.

Liga NHL, 21. november: 23:00, Tampa Bay Lightning - Minnesota Wild 0:00, New York Rangers - Buffalo Sabres 1:00, Boston Bruins - Calgary Flames 1:30, New York Islanders - Toronto Maple Leafs 2:00, Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks 3:00, Seattle Kraken - Washington Capitals 4:00, Los Angeles Kings - Arizona Coyotes

Lestvica:

