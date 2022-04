Nov pomemben obračun Kopitarja in kalifornijske druščine

Pred Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so še štiri tekme rednega dela sezone. Kralji so na dobri poti, da si prvič po sezoni 2017/18 znova zagotovijo končnico. V četrtek bodo novo pomembno zmago iskali v domači dvorani, kamor prihaja odpisani Chicago. Kopitarjevi so trenutno tretji v pacifiški diviziji, tri točke pred Vegasom in pet pred Vancouvrom, ki sta še vedno v igri za izločilne boje.