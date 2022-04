Kopitarjevi pogledujejo v Edmonton in Las Vegas

V noči na četrtek LOs Angeles Kings in Anže Kopitar nimajo tekme v ligi NHL, zato pa bodo z zanimanjem spremljali obračuna v Edmontonu in Ls Vegasu.Na delu so namreč konkurenti kraljev za vstop v končnico lige.

LA Kings imajo na lestvici zahodne konference trenutno točko več od Dallasa in pet več od Vegasa. Zasedajo sedmo mesto, osem jih vodi v "play-off". Dallas Stars ponoči gostujejo pri Edmonton Oilers in bi z morebitno zmago LA spet prehiteli na lestvici, medtem ko deveto uvrščeni Vegas Golden Knights doma pričakujejo Washington Capitals Aleksandra Ovečkina. To bo za zlate viteze huda preizkušnja, če izgubijo, bi si močno otežili možnosti za nastop v končnici in Kopitarjevim omogočili nekoliko lažji spanec.

Liga NHL, 20. april: 2:30, Edmonton Oilers - Dallas Stars 4:00, Arizona Coyotes - Chicago Blackhawks 4:00, Seattle Kraken - Colorado Avalanche 4:00, Vegas Golden Knights - Washington Capitals

Lestvica:

