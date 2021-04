Vegas proti San Joseju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL bodo ponoči odigrane štiri tekme, v zahodni diviziji, na lestvici katere Los Angeles Kings našega Anžeta Kopitarja (to noč so prosti) zasedajo predzadnje, sedmo mesto, se bodo spopadli vodilni Vegas Golden Kinights in San Jose Sharks, ki imajo le točko prednosti pred Kralji.