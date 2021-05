Prvaki lahko na stežaj odprejo vrata napredovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Tampa Bay Lightning so na uvodnih tekmah končnice slavili na gostovanju, zdaj bodo prvič v izločilnih bojih igrali doma. Si bodo z novo zmago priigrali tri zaključne ploščke za napredovanje v drugi krog končnice?

Hokejisti Tampa Bay Lightning so na uvodnih tekmah končnice slavili na gostovanju, zdaj bodo prvič v izločilnih bojih igrali doma. Si bodo z novo zmago priigrali tri zaključne ploščke za napredovanje v drugi krog končnice? Foto: Guliverimage

Četrtek v ligi NHL prinaša štiri dvoboje uvodnega kroga končnice. Hokejisti Tampa Bay Lightning, ki branijo naslov, proti floridskemu tekmecu vodijo z 2:0 v zmagah. Če bi zmagali tretjič zapored, bi jih od napredovanja v drugi krog ločila le še zmaga, Florida Panthers pa bi se znašel v nezavidljivem položaju. Prvič po 42 letih se bosta v končnici srečala kanadska tekmeca Toronto Maple Leafs in Montreal Canadiens, ki zaradi novega koronavirusa v severni skupini nekoliko pozneje začenjata končnico. Seriji med Minnesoto in Vegasom ter NY Islanders in Pittsburghom sta izenačeni.