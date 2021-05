Bodo gostitelji odgovorili z izenačenjem?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na uvodni tekmi med Pittsburghom in NY Islanders je bilo tesno, po podaljšku so zmagali Newyorčani.

Torek prinaša tri tekme končnice lige NHL. V vlogi gostiteljev bodo še drugič zapored Pittsburgh Penguins, Florida Panthers in Vegas Golden Knights. Na prvem obračunu končnice so vsa tri moštva izgubila. Kako bo tokrat? Bo kdo od NY Islanders, Tampa Bay Lightning ali Minnesota Wild ušel na 2:0 v zmagah? Na sporedu je še zaostala tekma v severni skupini med Vancouver Canucks in Caglary Flames