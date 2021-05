Ovečkin in druščina po drugo zmago nad Bostonom

V prvem krogu končnice hokejske lige NHL bosta ponoči drugo tekmo odigrala Washington Capitals in Boston Bruins. Ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin in njegovi soigralci želijo dodobra izkoristiti prednost domačega ledu in v seriji povesti z 2:0 v zmagah. Prvi tekmi končnice pa bodo odigrali Carolina Hurricanes in Nashville Predators ter Colorado Avalanche in St. Louis Blues.