Vse bolj vroče med Vegasom in San Josejem, Tampa vrača udarec

Liga NHL, končnica, konferenčni polfinale, 30. april

V hokejski ligi NHL so člani Tampa Bay Lightning s 4:2 premagali Boston Bruins in serijo izenačili na 1:1 v zmagah. Hokejisti novega moštva v tekmovanju Vegas Golden Knights so v podaljšku premagali San Jose Sharks in povedli z 2:1 v zmagah.

Brayden Point in Ondrej Palat sta bila med najbolj razpoloženimi hokejisti Tampe ob zmagi nad Bostonom. Palat je sodeloval pri vseh štirih zadetkih - prispeval je gol in tri podaje. Foto: Reuters

Potem ko je Boston Bruins na uvodni tekmi konferenčnega polfinala v gosteh na Floridi zanesljivo prišel do prve zmage (6:2), se je zgodba na drugem srečanju obrnila. Hokejisti Tampa Bay Lightning so pred domačimi gledalci, preden se je serija preselila v Boston, le prišli so zmage in izenačenja v zmagah.

Izkazal se je drugi napad. Naveza Ondrej Palat, Brian Point in Tylers Johnson so prispevali tri zadetke od štirih. Pri vseh štirih pa je imel prste vmes Point, ki je v slogu priimka pridno nabiral točke. Enkrat je zadel, trikrat pa podal. Tampo je v vodstvo sicer popeljal Švicar Yanni Gourde, gostje so še pred koncem prve tretjine izenačili, a so domači sredi obračuna ušli na 2:1, nato še na 3:1. Torey Krug je z znižanjem (2:3) v 56. minuti poskrbel za napet zaključek, Boston je izenačenje lovil brez vratarja, kar je izkoristil Point in z zadetkom v prazen gol postavil končnih 4:2.

Po suvereni zmagi dve odločitvi po podaljšku

Vse bolj vroče je v seriji med Vegas Golden Knights in San Jose Sharks. Na prvi tekmi so novinci iz Las Vegasa s 7:0 povozili morske pse, nadaljevanje pa je precej bolj napeto. Na drugem srečanju je San Jose po podaljšku serijo izenačil, tudi po selitvi konferenčnega polfinala iz prestolnice igralništva v San Jose ni šlo brez podaljška.

Hokejisti Vegas Golden Knights so v podaljšku prišli do vodstva v seriji z 2:1. Foto: Reuters

Gostitelji so sicer v drugi tretjini povedli, a so Vitezi s tremi zadetki v manj kot petih minutah (dva iz power-playa) povedli s 3:1. Kalifornijci se niso dali, najprej je Evander Kane znižal, Tomas Hertl pa slabi dve minuti pred koncem rednega dela izsilil podaljšek. V deveti minuti podaljšane igre je William Karlsson razveselil pristaše Vegasa, ki so v seriji povedli z 2:1.