Pravi tekmec za 35. zmago Kopitarja in soigralcev

Chicago Blackhawks imajo to sezono vsega 19 zmag in so kot predzadnja ekipa zahodne konference že 14 tekem pred koncem končnice brez možnosti za preboj v izločilne boje. V gosteh so dobili le pet tekem. Los Angeles Kings so sedma ekipa zahodne konference, imajo 79 točk oziroma kar 36 več od tokratnih tekmecev. Kralji so to sezono ekipo iz vetrovnega mesta že premagali in to s kar 5:0.

Liga NHL, 19. marec:

Lestvica: