Kopitarjevim ne gre in ne gre, niz porazov se je še podaljšal

Liga NHL, 19. januar

Hokejistom Los Angeles Kings v zadnjem času ne gre po načrtih. Tokrat so Anže Kopitar in soigralci igralci pri kalifornijskih tekmecih iz Anaheima in izgubili z 1:2. Slovenski napadalec je podal za izenačenje. Kralji so po šestem zaporednem porazu padli že na deseto mesto zahodne konference.