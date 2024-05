Bo Edmonton podaljšal sezono ali bo Vancouver napredoval?

Na sporedu je šesta tekma konferenčnega polfinala zahodne konference med moštvoma Vancouver Canucks in Edmonton Oilers. Vancouver v seriji na štiri zmage vodi s 3:2, z zmago pa lahko napreduje v konferenčni finale, v katerem na tekmeca že čaka Dallas Stars. V konferenčnem finalu vzhoda se bosta pomerila New York Rangers in Florida Panthers.