St. Louis do pomembne zmage in izenačenja

Hokejisti St. Louis Blues so na četrti tekmi finalne serije zahodne konference v ligi NHL z 2:1 ugnali San Jose Sharks in tako izid v zmagah izenačili na 2:2. Obe ekipi od velikega finala lige NHL, kjer tekmeca že čakajo Boston Bruins, ki so v finalu vzhodne konference s 4:0 pometli s Carolino, tako ločita dve zmagi.

Tekmo številka štiri so odigrali v St. Louisu, kjer je v četrtek zjutraj San Jose zmagal po podaljšku, tokrat pa so bili boljši domačini. Hokejisti St. Louisa so glavnino svojega dela opravili že v prvi tretjini, ko so dosegli tudi oba zadetka. Le 35 sekund po začetku tekme je mrežo Morskih psov načel Ivan Barbašev, dobri dve minuti pred koncem prvega dela pa je zadel še Tyler Bozak. Gostje so edini gol dosegli v zadnji tretjini, ko je pot do mreže našel Tomas Hertl, do konca obračun pa niso več našli poti do gola, zmaga pa je ostala v St. Louisu. Junak obračuna je bil vratar domačih Jordan Binnington, ki je zbral 29 obramb.

Vrhunci obračuna:

Peto tekmo bosta moštvi odigrali v noči na ponedeljek, 20. maja, šesta tekma pa bo na sporedu dva dni kasneje (v noči na sredo, 22. maja), morebitna sedma pa v petek, 24. maja.

Liga NHL, konferenčni finale, 17. maj:

Konferenčni finale, izid v zmagah: Zahodna konferenca: San Jose Sharks (2) - St. Louis Blues (5) 2:2 Vzhodna konferenca: Boston Bruins (2) - Carolina Hurricanes (7) 4:0 Igrajo so na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

