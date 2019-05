Kopica vprašajev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velik del hokejistov, ki so sodelovali na svetovnem prvenstvu drugega razreda, še nima kluba za prihodnjo sezono.

Velik del hokejistov, ki so sodelovali na svetovnem prvenstvu drugega razreda, še nima kluba za prihodnjo sezono. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zajeten del slovenskih hokejistov, ki so se na svetovnem prvenstvu drugega razreda v Kazahstanu neuspešno potegovali za napredovanje v elito, uradno še nima kluba za prihodnjo sezono. Nekatere tako v razreševanju klubskega vprašanja čakata pester konec pomladi in poletje.

Vratarji

Luka Gračnar(?) – Lansko sezono je začel na Slovaškem pri Popradu, a se sredi novembra vrnil v ligo EBEL in branil barve Innsbrucka. Na svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Kazahstanu se je po dveh porazih, ki ju je spremljal kot menjava Matiji Pintariču, prelevil v prvega čuvaja slovenske reprezentance. Branil je na treh tekmah, zaustavil 96,5 odstotka vseh strelov in na dveh obračunih, tudi s pomočjo soigralcev, ohranil mrežo nedotaknjeno. Kje bo branil v prihodnjem uradno ni znano.

Luka Gračnar se je po dveh porazih prelevil v prvega vratarja slovenske reprezentance. Lansko sezono je začel na Slovaškem, končal pa v ligi EBEL pri Innsbrucku. Kje bo branil v prihodnje, uradno še ni znano. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Matija Pintarič (Rouen, Synerglace Ligue Magnus) – Pred tedni je privržence francoskega Rouena razveselila informacija športnega direktorja kluba Guya Fourniera, da najboljši čuvaj mreže najkakovostnejše francoske lige zadnje sezone zagotovo ostaja v klubu: "Matija je še vedno pod pogodbo, tu bo tudi v prihodnji sezoni." Pintarič je z Rouenom branil naslov prvaka, a jih je v finalu ugnal Grenoble.

Žan Us (?) – Po odpovedi Gašperja Krošlja je odpotoval na svetovno prvenstvo, kjer je bil tretji vratar in ni dobil priložnosti za branjenje. V zadnji sezoni je branil za HK SŽ Olimpija, postal alpski in slovenski prvak ter osvojil še pokalno lovoriko. Pri Olimpiji ga želijo zadržati, uradno še ni pod pogodbo.

*Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, češka Extraliga) – Tik pred prvenstvom je zaradi poškodbe odpovedal sodelovanje. V prihodnji sezoni bo, tako kot v zadnji, branil barve češkega extraligaša Mlada Boleslav, s katerim je letos končal v četrtfinalu.

Branilci

Blaž Gregorc bo vztrajal na Češkem. Foto: Sportida

Blaž Gregorc (HC Vitkovice Steel, češka Extraliga) – Pred Blažem Gregorcem je sedma sezona v elitni češki ligi. Igral bo za Vitkovice, h kateremu se je po menjavi s praško Sparto preselil sredi zadnjega tekmovalnega obdobja. S klubom iz Ostrave ga pogodba veže do konca prihodnje sezone.

Sabahudin Kovačević (?) – Zadnjo sezono je začel v elitni češki ligi pri Karlovy Vary, končal pa pri tekmecu Mladi Boleslav, kjer pa ne bo nadaljeval kariere. Kam ga bo zanesla pot, ni znano.

Aleksandar Magovac (Poprad, slovaška Extraliga) – Eden od slovenskih branilcev z najzajetnejšo minutažo na prvenstvu se iz Francije, kjer je v zadnji sezoni z Grenoblom postal prvak, seli na Slovaško. Do konca sezone bo nosil dres slovaškega polfinalista Poprada.

Aleksandar Magovac se je preselil na Slovaško. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Matic Podlipnik (?) – Zadnjo sezono je preživel v dresu češkega elitnoligaša Karlovy Vary, se že med sezono želel preseliti, a vztrajal do konca tekmovalnega obdobja. Kje bo nadaljeval kariero, uradno ni znano.

Klemen Pretnar (?) – V zadnji sezoni je igral na Slovaškem za Košice, kjer pa ne bo nadaljeval svoje hokejske poti. Za zdaj še ni znano, dres katerega moštva bo nosil v prihodnje.

Jurij Repe (?) – Po dolgih letih na Češkem se je lani preselil na Dansko in igral za Herning, s katerim je imel pogodbo do za eno tekmovalno obdobje. Kje bo drsal v prihodnje, uradno ni znano.

Miha Štebih (?) – Vse od leta 2012, z izjemo ene sezone, je igral na Češkem, lani za češkega drugoligaša Duklo Jihlavo, kjer pa ne bo nadaljeval kariere. Njegova kluba prihodnost še ni jasna.

Napadalci

Tadej Čimžar (?) – Zadnja leta je igral za HDD Sij Acroni Jesenice, pri katerih je bil najvidnejši člen napada in si prislužil nastop na svetovnem prvenstvu. Pogodbo z železarji je imel sklenjeno do konca zadnje sezone.

Jan Drozg – Pozimi je moštvo iz lige NHL Pittsburgh Penguins, ki je slovenskega napadalca izbralo na naboru NHL leta 2017, z Drozgom sklenilo t. i. vstopno pogodbo (Entry-level Contract). Lahko dobi priložnost med člani v drugorazredni profesionalni ameriški ligi AHL, v kateri je v zadnji sezoni zaigral na dveh tekmah, Pittsburgh ga sicer lahko še vedno pusti tudi med mladinci v QMJHL

Boštjan Goličič bo še naprej igral v Franciji, a ne več za prvaka Grenoble, pač pa za Bordeaux. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Boštjan Goličič (Bordeaux, Synerglace Ligue Magnus) – Vse od leta 2012 igra v Franciji in tako bo tudi v prihodnje. Bo pa Goličič, ki je zaradi poškodbe, operacije in okrevanja, v zadnji sezoni odigral le peščico tekem, zamenjal okolje. Po treh letih pri prvaku Grenoblu se seli k letošnjemu četrtfinalistu Bordeauxu.

Andrej Hebar (?) – Izkušeni napadalec je v zadnji sezoni branil barve madžarske UTE v Erste ligi, pri katerem pa ne bo nadaljeval.

Luka Kalan (?) – Zadnje tri sezone član HDD Sij Acroni Jesenice, pri katerem je imel pogodbo do konca končanega tekmovalnega obdobja.

Anže Kopitar (Los Angeles Kings, liga NHL) – Kapetan slovenske reprezentance in kalifornijskega moštva je sredi osemletne pogodbe, ki jo je z Los Angeles Kings podpisal januarja 2016.

Anže Kuralt (Szekesfehervar, liga EBEL) – Kuralt je v lanski sezoni zaigral v ligi EBEL za madžarski Szekesfehervar in s svojimi predstavami prepričal vodstvo kluba v nadaljnje sodelovanje. Prislužil si je novo enoletno pogodbo.

Anže Kuralt si je prislužil podaljšanje sodelovanja z madžarskim EBEL-ligašem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL) – Od sezone 2016/17 je član Gradca in tako bo tudi v prihodnje. Z avstrijskim moštvom, ki je obstalo v polfinalu, se je dogovoril za novo enoletno sodelovanje.

Žiga Pance (?) – V zadnjem tekmovalnem obdobju je pomagal DVTK Jegesmedvék, ki igra v slovaški elitni ligi, in bil eden bolj učinkovitih hokejistov. Kje bo nadaljeval kariero, uradno še ni znano.

David Rodman (?) – Dolgoletni član reprezentance se je lani vrnil na domače Jesenice, pogodbo z železarji je imel za eno sezono. Kakšna bo njegova prihodnost, uradno ni znano.

Robert Sabolič (?) – Zadnje tri sezone je preživel v Kontinentalni hokejski ligi, kjer je nazadnje branil barve Torpeda iz Nižnega Novgoroda. Po pisanju ruskih medijev tam ne bo ostal.

Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL) – Slovenski napadalec je v lanski sezoni premierno zaigral v nemški elitni ligi, kjer bo za Fischtown Pinguins iz Bremerhavna drsal tudi v prihodnje. S kolektivom ima veljavno še enoletno pogodbo.

Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL) – Po več letih pri Olimpiji, pri kateri se je izkazal v zadnji sezoni in osvojil trojno krono, bo stopil stopnico višje in spet zaigral v ligi EBEL. Nosil bo dres Innsbrucka.

Olimpiji ni uspelo zadržati Mihe Zajca. V prihodnje bo nosil dres Innsbrucka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Žiga Jeglič* (?) – Po izteku kazni zaradi pozitivnega dopinškega testa na olimpijskih igrah se je novembra vrnil na Slovaško, kjer mu je priložnost ponudil njegov stari znanec Slovan iz Bratislave, s katerim je imel pogodbo do konca sezone.

Rok Tičar* (?) – Zadnjo sezono je začel v Kontinentalni hokejski ligi pri kitajskem Kunlun Red Star, končal pa med nemško elito pri Kӧlnu, kjer ne bo nadaljeval kariere.

Jan Urbas* (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL) – Jan Urbas, ki se je v zadnji sezoni soočil z dvema pretresoma možganov in izpustil svetovno prvenstvo, bo še tretjo sezono član Fischtown Pinguins v elitni nemški ligi, kjer mu družbo dela slovenski napadalec Miha Verlič.*izpustili svetovno prvenstvo, uradno zaradi poškodbe

