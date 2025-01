Kopitar in kralji proti prvakom

Kopitarjevi s 25 zmagami in 19 porazi zasedajo sedmo mesto na lestvici zahodne konference, medtem ko so panterji (28 zmag in 20 porazov) četrta ekipa vzhoda. Na zadnjih dveh tekmah so se pomerili z Anaheimom in ga dvakrat premagali, doma s 3:0, na povratni tekmi v Kaliforniji pa s 5:2. LA Kings so na zadnjih dveh tekmah izgubili s Seattlom (2:4) in Pittsburghom (1:5), v zadnjih metih tekmah pa so zmagali le enkrat.

Po tej tekmi kralje čaka turneja, v nedeljo zjutraj (1.00) se bodo ustavili pri Columbus Blue Jackets, nato 28. januarja v Detroitu, potem potujejo na Florido za nov spopad s Panthers (30. 1.), dan kasneje jih čaka gostovanje pri Tampa Bay Lightning in pred vrnitvijo domov še obračun s Carolina Hurricanes (2. februarja).

Liga NHL, 22. januar:

