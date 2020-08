Kvartet v igri za zaključni plošček

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ligi NHL se nadaljujejo boji konferenčnega četrtfinala. Štiri moštva bi si z zmago priigrala zaključni plošček za napredovanje v drugi krog končnice. To so Colorado Avalanche, Vancouver Canucks, Tampa Bay Lightning in Boston Bruins.