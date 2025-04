Še zadnja tekma rednega dela za Kralje

V hokejski ligi NHL se v noči na petek po slovenskem času zaključuje redni del sezone, odigranih bo šest tekem, na delu bodo tudi Los Angeles Kings, ki se bodo na domačem ledu spopadli s Calgary Flames, glede na to, da so pari prvega kroga končnice že znani, pa bo trener Kraljev Jim Hiller najbrž spet odpočil nosilce igre, na čelu s kapetanom Anžetom Kopitarjem.

LA Kings so že pred časom potrdili drugo mesto v pacifiški diviziji in se bodo v prvem krogu končnice spopadli z Edmonton Oilers, a imeli ob tem prednost domačega ledu. Z zmago v zadnji tekmi rednega dela nad Calgaryjem bi preskočili Dallas Stars na lestvici zahodne konference, a to ne bo imeli nobenega vpliva na nič.

Kralji pa bodo v polni zasedbi na delu že v soboto ob 22. utri po slovenskem času, ko bodo v dvorani Crypto.com začeli spopad "play-offa" z Edmontonom.

Liga NHL, 17. april

Pari konferenčnega četrtfinala Zahod:

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers

Winnipeg Jets - St. Louis Blues

Dallas Stars - Colorado Avalanche

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild Vzhod:

Washington Capitals - Montreal Canadiens

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators

Tampa Bay Lighntning - Florida Panthers

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils

Lestvica

Preberite še: