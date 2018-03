Kralji v Arizoni proti najslabšemu moštvu lige

Liga NHL, 13. marec

V ligi NHL se Anže Kopitar in hokejisti moštva Los Angeles Kings mudijo v Arizoni pri Coyotes, ki so trenutno najslabše moštvo lige. Zanimivo je, da sta obe moštvi zadnji zmagi dosegli proti Vancouvru, med seboj pa sta se v tej sezoni pomerili dvakrat. Novembra lani so s 3:2 zmagali Kojoti, februarja letos pa kar s 6:0 Kralji.