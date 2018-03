Neverjeten zadetek mojstra Anžeta Kopitarja #video

V noči na torek se je v zgodovino lige NHL vpisal ruski zvezdnik Aleksej Ovečkin. Z dvema zadetkoma je pomagal Washingtonu do zmage v podaljšku nad Winnipegom, dočakal 600. zadetek v zgodovini lige NHL in s tem postal šele 20. Zemljan, ki mu je uspel omenjeni dosežek, hkrati pa je na dvoboju najboljših strelcev tekmovanja premagal mladega Finca Patrika Laineja.

At 32 years, 176 days old, #Caps Alex Ovechkin becomes 3rd youngest player in NHL history to score 600 career goals pic.twitter.com/wsqAmf0xKF