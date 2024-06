Panterji vse bližje zgodovinskemu uspehu. Bodo pometli z Edmontonom?

Hokejisti Florida Panthers so na tretji tekmi velikega finala lige NHL s 4:3 slavili na gostovanju pri Edmonton Oilers, vknjižili tretjo zmago in si priigrali zaključne ploščke za svoj prvi Stanleyjev pokal v zgodovini franšize.

Aleksander Barkov in Sam Reinhart sta pri Floridi dosegla po gol in podajo, Sergej Bobrovski pa je z 32 obrambami poskrbel, da so panterji ob koncu dvoboja zadržali prednost nad naftarji.

Florida si lahko naslov priigra že v noči iz sobote na nedeljo po slovenskem času, tudi četrta tekma bo v Edmontonu. Vseeno Floridčane v Kanadi kljub prednosti ne čaka najlažja naloga, proti njim je tudi zgodovina, saj se noben finale Stanleyjevega pokala ni končal s 4:0 od leta 1998 naprej.

Connorju McDavidu in kolegom teče voda v grlo. Foto: Reuters

Odločilni trije goli v šestih minutah

Panterji, sicer dvakratni zaporedni prvaki vzhodne konference, so sinoči odločilen korak k zmagi naredili na sredini obračuna, ko so s tremi hitrimi zadetki v šestih minutah povedli s 4:1. Domači so v zadnji tretjini še uspeli znižati na 3:4, a preobrata jim ni uspelo prirediti. Za Florido sta zadela še Vladimir Tarasenko in Sam Bennett. Florida je lani v finalu lige z 1:4 v zmagah izgubila proti Vegas Golden Knights.

Pri Edmontonu je Connor McDavid vpisal dve podaji, pod strelce so se podpisali Warren Foegele, Philip Broberg in Ryan McLeod. Stuart Skinner je zbral 19 obramb, medtem ko je Leon Draisaitl še tretjo zaporedno tekmo ostal brez točke.

Vrhunci srečanja:



Liga NHL, 13. junij: