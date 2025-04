Delijo se še zadnje vstopnice za končnico, Calgary čaka pomembna tekma

Le še nekaj dni loči ekipe do konca rednega dela najkakovostnejše hokejske lige na svetu, na voljo pa so le še tri vstopnice za končnico. Na zahodu, kjer si je Los Angeles King že pred časom zagotovil konferenčni četrtfinale, v katerem se bo znova meril z Edmontonom, so v igri za dve prosti mesti Minnesota Wild, St. Louis Blues in Calgary Flames. V najboljšem položaju sta prvi dve ekipi, Calgary, ki ni odvisen le od sebe, pa proti San Joseju danes potrebuje točki. Na vzhodu je v končnici prostor le še eno ekipo. Vse kaže, da bo to Montreal, nekaj malih možnosti ima še Columbus.