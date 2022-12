Brez počitka za Kopitarja in kralje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so v nedeljo zjutraj po slovenskem času s 4:2 zmagali v Montrealu, v noči na ponedeljek pa se bodo v gosteh pomerili še s Columbus Blue Jackets. Ta je trenutno povsem na dnu vzhodne konference, a o ne pomeni, da bo kalifornijski ekipi lahko, Blue Jackets so namreč nazadnje s 3:1 premagali Calgary Flames.