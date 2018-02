Ne boste verjeli, kaj je Kopitarju naredil vratar Tampe #video

Liga NHL, 10. februar

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so doživeli poraz pri vodilnem moštvu lige NHL Tampa Bay Lightning. Po treh zaporednih zmagah so kalifornijski hokejisti led zapustili sklonjenih glav, pa čeprav so se v zadnji tretjini vrnili v igro. Kopitarju in druščini je zmanjkalo časa za preobrat, sprijazniti so se morali z zmago domačih s 4:3. Z neverjetno obrambo pa se je izkazal vratar Tampe Andrej Vasilevski, ki je za gol prikrajšal prav Hrušičana Anžeta Kopitarja.

Anže Kopitar in Kralji so izghubili pri vodilni Tampi in po treh tekmah prekinili zmagoviti niz. Foto: Guliver/Getty Images

Kralji so dobili prvi gol na tekmi, njihovega vratarja Darcyja Kuemperja je že v drugi minuti premagal Steve Stamkos, a so se Kalifornijci vrnili, za izenačenje je v šesti minuti poskrbel Johnny Brodzinski.

V deseti minuti je za novo vodstvo Tampe poskrbel Alex Killorn, kmalu za tem pa je sledila akcija tekme. Anže Kopitar je bil v priložnosti, da izid znova poravna, a mu je to z neverjetno, pa tudi nadvse srečno, potezo to preprečil domači vratar, ruski legionar Andrej Vasilevski. Z levo roko je za hrbtom ujel plošček, ki ga je v mrežo poskušal pospraviti Kopitar.

Neverjetna obramba Vasiljevskega:

V drugi tretjini so domači povišači vodtsvo na 4:1, zadela sta še Cedric Paquette in Nikita Kučerov, trener Kraljev John Stevens pa je iz gola potegnil Kuemperja in vanj poslal izkušenega Johnatana Quicka. V tej tretjini je kazen igre doletela še Dustina Browna in po 40 minutah igre je kazalo na potop Los Angelesa.

Kralji pa se niso predali, v zadnji tretjini so se z goloma Kyla Clifforda (podajalec pri tem je bil Anže Kopitar) in Christiana Folina vrnili v igro, za dokončen preobrat pa jim je zmanjkalo časa. Junak tekme in eden najzaslužnejših za zmago domačih je bil prav vratar Vasilevski, ki je skupno ustavil 44 strelov Kraljev.

Minnesota je doma pometla s Chicago Blackhawks, v kanadskem derbiju je Toronto s 6:3 odpravil Ottawo, Nashville se je po kazenskih strelih veselil zmage v Montrealu, prav tako po kazenskih strelih je Philadelphia ugnala Phoenix, Columbus ni imel težav z New Jerrseyjem, Buffalo pa je s 4:2 slavil v Bostonu.