Zimska klasika v rekordnem mrazu? Kako bodo v leto vstopili Kopitarjevi?

V hokejski ligi NHL se obeta izjemno zanimiv večer. V Minneapolisu se bosta v zimski klasiki, na odprtem stadionu, pomerili moštvi Minnesota Wild in St. Louis Blues, vremenska napoved pa kaže, da bo to najhladnejša tekma v zgodovini. Anže Kopitar in njegovi LA Kings doma na toplem gostijo Philadelphia Flyers.

Na stadionu Target Field v Minneapolisu je vse pripravljeno na zimsko klasiko, tekmo lige NHL, ki se igra na odprtem. Hokejiste moštev Monnesota Wild in St. Louis Blues pa čaka izjemno hladen večer, vremenoslovci namreč napovedujejo, da se bodo temperature spustile do minus 21 stopinj Celzija. S tem bi padel rekord zimskih klasik, najhladnejša doslej je bila namreč tekma serije Heritage Classic med Edmonton Oilers in Montreal Canadiens na stadionu Commonwealth v Edmontonu leta 2003. Takrat je bilo od začetku tekme skoraj – 18 stopinj Celzija.

V vsakem primeru bo to spektakel, na katerem pričakujejo 38 tisoč gledalcev.. "Mnogo trenerjev pravi, da je to tekma kot vsaka druga, sam pa menim, da niti približno ni. Je zelo posebna tekma, ki pa jo moramo odigrati, kot vsako drugo," meni trener Minneoste Dean Evason. Njegov kolega na klopi St, Louisa Craig Berube se veseli izrednih vremenskih razmer: "Mraz je super. Že samo igrati v teh razmerah bo nekaj posebnega, nekaj drugačnega. A ko pade prvi pak, se bodo igralci posvetili samo hokeju."

Takole pa so v Minneapolis prišli hokejisti St. Louisa:

Zimska klasika bo obenem tudi derbi centralne divizije, v kateri St. Louis zaseda drugo, Minnesota pa tretje mesto.

Na delu bo tudi Anže Kopitar, ki s svojimi LA Kings pričakuje Philadelphia Flyers. Kralji so trenutno s 15 zmagami in 17 porazi deseti na lestvici zahodne konference, Flyers pa prav tako deseti na vzhodu. Imajo pa 13 zmag in 18 porazov.

Liga NHL, 1. januar: 1:00, Minnesota Wild - St. Louis Blues 1:00, Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 4:00, Seattle Kraken - Vancouver Canucks 4:30, Los Angeles Kings - Philadelphia Flyers

Lestvica:

