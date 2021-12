Kopitar za slovo od leta proti ekipi, ki ima sedem zaporednih zmag

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nazadnje so Canucks Kingse premagali s 4:0. Foto: Guliver Image

Anže Kopitar, ki ima to sezono devet golov in 19 podaj, zadnjo tekmo v letu 2021 igra doma. Nasprotnik Los Angeles Kingsov so Vancouver Canucks.