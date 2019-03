Kranjčani v finalu. Pričakovano jih čaka zahteven tekmec.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK Triglav Kranj so v polfinalu lige IHL izločili Zagrebčane. V finalu se bodo merili s Crveno Zvezdo.

Že po dveh polfinalnih tekmah lige IHL sta znana oba finalista. To sta najboljši ekipi rednega dela Crvena Zvezda in HK Triglav Kranj. Srbsko moštvo je izločilo HK Slavija Junior, Kranjčani pa KHL Zagreb.

Dva slovenska, hrvaški in srbski klub so se v polfinalu lige IHL potegovali za finalno vstopnico. Zagotovila sta si jo Crvena Zvezda, ki je po rednem delu zanesljivo zasedla prvo mesto, in kranjski Triglav, drugi po rednem delu.

Srbska ekipa se je v polfinalu merila s HK Slavija Junior in jo izločila z 2:0 v zmagah. Na prvi tekmi je bilo 8:1, na drugi precej tesneje, 4:2.

Kranjčani so se za finale udarili s KHL Zagreb. Na prvi tekmi so ga premagali s 5:3, na drugi pa s kar 9:0.

Finale naj bi se začel 30. marca.

Liga IHL, polfinale Sreda, 20. marec

HK Slavija Junior : SKHL Crvena zvezda 1:8 (1:4,0:3,0:1) /0:1/

HK Triglav Kranj : KHL Zagreb 5:3 (2:1, 3:1, 0:1) /1:0/ Sobota, 23. marec

SKHL Crvena Zvezda : HK Slavija Junior 4:2 (0:0,1:1,3:1) /2:0/

KHL Zagreb : HK Triglav Kranj 0:9 (0:4,0:2,0:3) /0:2/

//igrali so na dve zmagi

*če bo treba, v primeru izenačenja na 1.1

