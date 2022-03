Večer D za Olimpijo

Pred hokejisti HK SŽ Olimpija je odločilna četrtfinalna tekma IceHL. Ob 19.15 bodo še sedmič v seriji palice prekrižali z Beljakom. Zmagovalec obračuna na Koroškem se bo uvrstil v polfinale, za poraženca pa bo sezone v razširjenem avstrijskem prvenstvu konec. Padla bo tudi odločitev o polfinalistu v paru med Dunajem in Celovcem. Prvi polfinalni tekmi bosta že v četrtek v Salzburgu in Szekesfehervarju.

Ljubljansko moštvo se je pred tednom dni znašlo v zahtevnem položaju, po domačem porazu z Beljakom je v seriji na štiri zmage zaostajalo z 1:3, a nato z dvema zmagama serijo izenačilo in izsililo odločilno sedmo četrtfinalno srečanje, ki se bo na Koroškem začelo ob 19.15.

"Če pomislimo, kje smo bili pred nekaj dnevi, da smo zaostajali z 1:3, zdaj pa je 3:3, to kaže na karakter fantov, na samozavest, da verjamemo v preobrat, da smo dobri, da lahko ... Čaka nas sedma tekma v njihovi dvorani, v kateri je zelo bučno, na kar moramo biti pripravljeni. Ne smemo imeti v glavi, da je trenutek na naši strani, ker to na odločilni sedmi tekmi ni več pomembno. Pomembno je le to, da bomo res pravi. Fantje imajo veliko izkušenj iz te sezone, da vedo, kako se morajo pripraviti, da bodo pravi. Na vsakem dvoboju za plošček, treba bo biti čim bolj discipliniran, verjeti, da nam lahko uspe. Na sedmih tekmah moraš uživati," pred večernim dvobojem razmišlja trener Olimpije Mitja Šivic in upa na dobro sojenje: "Želim si, da bi bili sodniki na visoki ravni, večino tekem je bilo sojenje dobro, upam, da bo tudi tokrat tako."

Olimpija je v tej seriji že trikrat gostovala v Salzburgu in dvakrat zmagala, zadnjič v petek z 8:6. Foto: Guliverimage

Kar nekaj hokejistov Olimpije je bilo v sezoni 2018/2019 del ekipe, ki je v finalni seriji Alpske lige zaostajala z 1:3 v zmagah, nato pa priredila preobrat in s tremi zaporednimi zmagami osvojila naslov alpskega prvaka.

Beljačani želijo graditi na drugem delu nedeljske tekme

Beljačani, ki naj bi zvečer lahko računali tudi na kapetana Jamieja Fraserja, starega znanca Olimpije (nedeljsko tekmo je izpustil zaradi gripe), verjamejo, da bodo leteli na krilih šestega igralca, občinstva. A Olimpija se na terenu Beljaka dobro znajde, kapetan Žiga Pance je celo dejal, da mu je na neki način tam lažje igrati. Zmaji so v tej seriji na treh četrtfinalnih tekmah na Koroškem dvakrat zmagali. Dobili so prvo in peto tekmo, na obeh je padlo precej golov (4:6, 6:8).

"Smo boljša ekipa. Imamo najboljše navijače v ligi, ki nas bodo ponesli do zmage," meni napadalec Beljaka Marco Richter. Foto: VSV/Krammer

"Gre za ekipo, ki igra zelo hiter hokej in se ne predaja. Potrebujemo dober začetek tekme, moramo graditi na tretji tretjini in na podaljšku tekme v Ljubljani. Bolj ko smo agresivni, bolj ko pritiskamo na njih, več možnosti za zmago imamo. Smo boljša ekipa. Imamo najboljše navijače v ligi, ki nas bodo ponesli do zmage," pa pred dnevom D pravi napadalec Beljaka Marco Richter.

Dunaj ali Celovec? Tičar se je vrnil na trening, a še ni pripravljen na tekmo.

Vroče bo danes tudi na Dunaju. Branilci naslova iz Celovca so proti Dunaju prav tako zaostajali z 1:3 v zmagah, a jim je uspelo serijo izenačiti, tako da bo o potniku med zadnje štiri odločala večerna tekma v avstrijskem glavnem mestu.

Branilci naslova iz Celovca bodo odločilno tekmo igrali na Dunaju. Rok Tičar (na sredini) Korošcem še ne bo mogel pomagati. Bi jim pa lahko, če se uvrstijo v polfinale, pomagal v tem. Foto: Guliverimage

Celovec, dres katerega nosijo trije Slovenci Rok Tičar, Andrej Tavželj in Val Usnik, še naprej ne bo mogel računati na Tičarja, ki se je po poškodbi roke v ponedeljek vrnil na trening. Pri prvakih računajo, da bi se slovenski napadalec v tekmovalni ritem lahko vrnil na tretji polfinalni tekmi, a še prej se morajo v polfinale uvrstiti.

Če bo Olimpija napredovala v polfinale, jo že v četrtek čaka gostovanje v Salzburgu (v primeru napredovanja Dunaja) ali v Szekesfehervarju (v primeru napredovanja Celovca). Če bo napredoval Beljak, se bo pomeril z Albo, Salzburg pa z zmagovalcem para Dunaj – Celovec.