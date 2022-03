Ljubljanski Tivoli bo zvečer prizorišče četrte tekme četrtfinalne serije lige IceHL med HK SŽ Olimpija in Beljakom, v kateri Korošci vodijo z 2:1 v zmagah (igrajo na štiri zmage). Olimpija bo poskušala na krilih navijačev serijo izenačiti, orli pa prihajajo po dva zaključna ploščka za polfinale.

Olimpija je serijo odprla z gostujočo zmago (6:4), nadaljevala pa z dvema porazoma. Najprej je doma po hudem boju tesno izgubila (3:4), nato pa v nedeljo po toči golov s 5:8 klonila še na gostovanju. V taboru zeleno-belega novinca v tekmovanju so s prstom razumljivo kazali predvsem na preveliko število prejetih golov, ki pa vsi niso bili doseženi na regularen način, je po porazu opozoril glavni trener Mitja Šivic.

Ta zvečer na domačem ledu upa na boljše sojenje, kot jih je pričakalo na zadnji tekmi v Beljaku (glavna sodnika sta bila Thomas Berneker, Manuel Nikolić, linijska Florian Martin, Daniel Sparer).

Mitja Šivic upa na boljše sojenje, kot je bilo v nedeljo na Koroškem. Foto: Grega Valančič/Sportida "Želim si, da bi bili sodniki boljši, kot so bili na tretji tekmi. Če se vrnem na to tekmo, so oni tretji gol dosegli s šestimi igralci na ledu, a tega niso piskali. Potem smo mi dobili kazen zaradi šestih igralcev, pa jih sploh nismo imeli toliko na ledu. Šesti gol so dosegli iz prepovedanega položaja. Sodniki so si to ogledali, a ne vem, kako tega na posnetku niso videli, saj se je jasno videlo, da je bil prepovedan položaj. Bilo je še veliko sodniških odločitev, ki so šle nam v škodo. Sojenje je bilo katastrofalno. Kar pa zadeva nas, je sedem prejetih golov, če dam osmega na stran, to absolutno preveč. S petimi goli v gosteh moraš zmagati. Beljak je zelo kakovostna ekipa, ki zna izkoriščati priložnosti. Naredili bomo vse, da bomo zminimalizirali število prejetih golov. Moramo imeti kratek spomin. Ni pomembno, koliko smo jih dali, koliko prejeli, vedeti moramo samo, da zaostajamo le eno tekmo, in narediti vse, da zmagamo," pred večernim srečanjem pravi Šivic.

"Veliko preveč golov prejemamo na vseh tekmah. Imamo ugoden rezultat, pa morda kar malo preveč fokusa namenjamo napadu, morali pa bi bolj zbrano odigrati zadaj v obrambi. Moramo se naučiti nekaj iz teh napak. Smo zelo enakovreden tekmec, a jim podarjamo zmage. Serija je še dolga, nič tragičnega. Se bo pa treba zbrati, v torek odigrati zelo dobro tekmo, predvsem v obrambi, ker takole, z osmimi prejetimi goli, je težko zmagati," pa razmišlja izkušeni napadalec Aleš Mušič.

Peta tekma serije bo v petek v Beljaku.

Bo Salzburg izkoristil prvi zaključni plošček za polfinale? Foto: Gepa/RedBull

Salzburg in Alba po polfinale

Že danes pa lahko postaneta znana prva polfinalista. Salzburžani si polfinalno vstopnico lahko priigrajo na gostovanju pri Znojmu, Alba pa lahko na Južnem Tirolskem "pomete" (s 4:0 v zmagah) s Pustertalom.

Serija med Celovcem in Dunajem se je začela z zmago koroškega moštva, nadaljevala pa z zmagama Dunaja, ki si danes lahko zagotovi zaključna ploščka za polfinale.