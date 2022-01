Celovčani premagali Gradec, Dunaj se je opekel na Češkem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celovčani so s 4:2 premagali Gradec

Celovčani so s 4:2 premagali Gradec Foto: Guliverimage

Namesto šest tekem IceHL so v četrtek odigrali le tri. Epidemija covid-19 je prestavila tudi srečanje med HK SŽ Olimpija in Pustertalom, ki bi ga morali gostiti Ljubljančani. Celovčani so s 4:2 premagali Gradec, Bolzano je šele po podaljšku strl Dornbirn, Znojmo pa je ugnal Dunaj, ki je padel na šesto mesto.