Olimpija gostuje v Celovcu. Korošci so zmagali na vseh treh medsebojnih dvobojih sezone. Kako bo tokrat? Foto: Grega Valančič/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo na zmagoviti poti poskušali ostati na gostovanju pri Celovcu, ki ga v tej sezoni še niso premagali. A podobno je bilo do prve tekme v 2023 z Asiagom, proti kateremu so Ljubljančani v nedeljo končali negativen rezultatski niz. "Smo na pravi poti, čaka nas težka preizkušnja, tja gremo z dvignjenimi glavami in na polno," meni trener Olimpije Mitja Šivic.