Spored se bo začel na Dunaju, ki je včeraj po šestih zmagah izgubil, Gradec ga je ugnal s 3:0. Prestolničarji bodo tokrat palice prekrižali z Dornbirnom, ki mu za razliko od gostiteljev v zadnjem času ne gre, za njim je osem zaporednih porazov.

Zvečer bo pestro na Južnem Tirolskem, kjer bo Pustertal, ki ga je v petek kot trener na tekmi prvič vodil nekdanji legendarni finski hokejist Raimo Helminen, pričakal drugouvrščeno Albo, za katero igra Anže Kuralt. Italijani so na premor odšli z desetimi zaporednimi porazi, po njem pa so se vrnili z dvema zmagama. Najprej so na kolena spravili Gradec, včeraj pa visoko s 6:2 še Bolzano. Lahko zaustavijo tudi madžarskega tekmeca?

Salzburg pričakuje Gradec, Celovčani Čehe

Štiri tekme bodo na sporedu v nedeljo. Salzburg bo četrto zaporedno zmago iskal doma proti Gradcu, Celovec, katerega dres sta na zadnjih dveh tekmah oblekla tako Rok Tičar kot Andrej Tavželj, bo gostil Znojmo, v Bolzanu bo gostoval Linz Blaža Gregorca, ki mu gre v zadnjem času bolje - premagal je drugi Fehervar, v igri za zmago je bil tudi proti Celovcu.

V Innsbrucku, kjer je bila petkova tekma odpovedana zaradi neugodne zdravstvene situacije, je v nedeljo predvideno srečanje z Beljakom.

Ljubljančani bodo pred petkovim gostovanjem gostili derbi

Olimpija bo naslednjo tekmo ICEHL odigrala v petek, ko bo gostovala pri Linzu, še prej pa jo v okviru državnega prvenstva čaka derbi s HDD Sij Acroni Jesenice. Tega bo v torek ob 19.45 gostil Tivoli.

Olimpija bi morala danes gostiti Bratislavo, ki je izstopila iz tekmovanja. Zmaji bodo v petek gostovali pri Linzu, v torek pa gostili Jesenice. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ko dobiš gol v prvi minuti, ni nikoli lahko. Nato so imeli še power-play in takoj po sodniškem metu in naši napaki zadeli, potem hitro še tretji gol po naši novi individualni napaki. Ko zaostajaš za tri gole, je težko. Sicer se lahko še marsikaj zgodi, a smo bili preslabi, na splošno prva tretjina ni bila dobra. Nismo bili dovolj dobri, da bi si zaslužili kaj več. Lahko pa fante kljub vsemu pohvalim, saj se niso predali, borili so se do konca. Če se ne bi, bi bil poraz lahko še višji," je po petkovem porazu s Salzburgom dejal trener Ljubljančanov Mitja Šivic.

Branilec Aleksandar Magovac pa je v izjavi za Šport TV dejal: "Razočaran sem. Videti je bilo, kot da sploh nismo pripravljeni na njihovo igro. Na začetku so nas presenetili, prvi zadetek, potem se nam je vse skupaj porušilo, nismo uspeli zadeti, njim pa je padlo vse zelo lahko v gol. Na tak dan težko zmagaš. To tekmo moramo čim prej pozabiti."

Liga ICEHL, 20. krog Sobota, 20. november

Pustertal - Fehervar AV19 (Anže Kuralt)

Vienna Capitals - Dornbirn Nedelja, 21. november

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) - Graz 99ers (Ken Ograjenšek)

EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj) - Orli Znojmo

Bolzano - Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc)

Innsbruck - VSV Beljak