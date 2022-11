Olimpiji ni uspelo končati niza porazov

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na gostovanju pri Asiagu vknjižili četrti zaporedni poraz v ICEHL, izgubili so s 3:5. Zmaji so zdrsnili na 11. mesto. Linz je v derbiju večera končal zmagoviti niz vodilnega Bolzana, prvak Salzburg pa je slavil petič zapored.

Ljubljanski hokejisti so v regionalnem tekmovanju doživeli četrti poraz v nizu. Tudi tokrat je bil scenarij podoben kot na prejšnjih dvobojih, krajše obdobje slabe igre je zeleno-belim odneslo možnosti za kaj več, čeprav je bil preostanek tekme soliden.

Tokrat je bil za poraz proti staremu znancu iz alpske lige, s katerim so se Ljubljančani po njegovem prihodu v najvišji razred regionalnega hokeja pomerili prvič, kriv slab začetek. Žan Us je namreč prvič po plošček v mrežo moral v drugi minuti, v peti pa je domačim že uspelo izkoristiti "power play". Za goste sta imela nato priložnost Žiga Mehle in z igralcem manj Jaka Sodja, toda že v naslednjem napadu so domači še enkrat izkoristili številčno prednost. Ko je že kazalo, da bodo na odmor odšli s tremi goli naskoka, pa je Miha Zajc le zadel in ohranil nekaj upov.

Foto: Serena Fantini / Asiago Hockey Nadaljevanje je bilo boljše. Sicer ne začetek druge tretjine, ko je Asiago povedel že s 4:1, pač pa zadetek Luke Kalana za 2:4 ob koncu tega dela, še posebej pa zadetek Mihe Beričiča v 43. V tem delu so bili gostje boljši in so pritiskali ter iskali izenačenje, toda Asiago je zdržal, ko pa so v taboru gostov morda že razmišljali o menjavi vratarja za šestega igralca, pa je domačim uspelo zadeti še petič, izid iz 57. minute pa je ostal do konca.

Asiago je tako s tretjo zmago pobegnil z dna lestvice, Ljubljančani pa so zdaj zdrsnili na 11.

Olimpija bo naslednjo tekmo igrala doma, v petek v Tivoli prihaja Vorarlberg. Srečanje bo dobrodelno, izkupiček od prodaje vstopnic bo namenjen fantku Urbanu, ki ima redko gensko okvaro. Foto: Serena Fantini / Asiago Hockey

V petek bo v Tivoliju dobrodelno

Olimpija bo v petek na dobrodelni tekmi gostila Vorarlberg. Izkupiček od prodanih vstopnic − po enotni ceni pet evrov so že v prodaji − bodo namenili dečku Urbanu, ki ima redko gensko okvaro. Triletni Urban Miroševič je prvi otrok v Sloveniji, ki so mu diagnosticirali gensko bolezen, sindrom CTNNB1. Gre za hudo nevrorazvojno motnjo, za katero so značilne motnje v duševnem razvoju, motorična zakasnitev, huda govorna okvara, motnje vida in vedenjske težave. Urbanova mama Špela se je po diagnozi odločila, da bo stopila v akcijo in našla terapijo za sina. Terapija je draga in Urban nujno potrebuje pomoč.

Prvaki zmagoviti niz nadaljevali proti Beljaku, derbi Linzu

Prvak Salzburg (Aljaž Predan) je za peto zaporedno zmago s 4:2 premagal Beljak (Blaž Tomaževič, Robert Sabolič), v dresu katerega je Sabolič zadel za izenačenje na 2:2, a Korošci so na koncu ostali brez točk. Salzburg je zmagal petič zapored, s 4:2 je premagal Beljak. Foto: Guliverimage

Peto zaporedno zmago je iskal tudi vodilni Bolzano, a je na derbiju v Linzu ostal praznih rok (1:2).

Celovec (Rok Tičar, Luka Gomboc, Val Usnik) je tesno izgubil z Innsbruckom (1:2), še tesneje je bilo na Dunaju, kjer je odločal podaljšek, v katerem so domači strli odpor Gradca.

Najvišjo zmago večera je vknjižil Pustertal, ki je s 4:0 slavil pri naslednjem gostu Olimpije Pioneers Vorarlberg (Luka Maver).

Liga ICEHL, 16. krog Torek, 1. november

Asiago : HK SŽ Olimpija 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

1:0 Mcshane (Gazzola, 2.), 2:0 Salinitri (Gazzola, Mcshane 5., PP1), 3:0 Vallati (Magnabosco Aguirre, Misley 15., PP1), 3:1 Zajc (Simšič, 16.), 4:1 Gazzola (Magnabosco Aguirre, Moncada, 22.), 4:2 Kalan (39.), 4:3 Beričič (Koblar, Erving, 43.), 5:3 Marchetti (Vankus, Magnabosco Aguirre, 57.)



Red Bull Salzburg : VSV Beljak 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

(Aljaž Predan/Salzburg je bil v postavi; Robert Sabolič/Beljak je zadel za izenačenje na 2:2, trikrat streljal na gol Salzburga in si prislužil malo kazen, Blaž Tomaževič/Beljak je sprožil en strel na gol Salzburga.)



Pioneers Vorarlberg : Pustertal 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

(Luka Maver/Vorarlberg je enkrat streljal na gol tekmeca in si prislužil malo kazen.)



Vienna Capitals : Graz 99ers 3:2* (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) - v podaljšku

(Ken Ograjenšek/Gradec ni kandidiral za igro.)



KAC Celovec : Innsbruck 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

(Rok Tičar/Celovec je štirikrat streljal na gol Innsbrucka, Luka Gomboc/Celovec si je prislužil malo kazen, ki so jo gostje izkoristili, Val Usnik/Celovec je bil drugi vratar.)



Linz : Bolzano 2:1 (1:0, 0:0, 1:0)