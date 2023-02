Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po tednu, namenjenem reprezentančnim dejavnostim, se v tekmovalni ritem vračajo moštva lige ICEHL. Pred njimi je le še peščica obračunov rednega dela, po katerem se bo šest moštev neposredno uvrstilo v končnico, tista na mestih med sedem in deset pa se bodo udarila za dve preostali četrtfinalni vstopnici. HK SŽ Olimpija, ki ga je v zadnjih tednih zapustilo več vidnejših članov, je daleč od deseterice in se odpravlja na zahtevno gostovanje, ob 19.45 bo palice prekrižal s trenutno drugim moštvom tekmovanja, Bolzanom.

Več kot deset Olimpijinih hokejistov je pretekli teden sodelovalo na pripravljalnem reprezentančnem turnirju v Bolzanu, kjer je slovenska zasedba premagala vse tri nasprotnike (Italijo, Južno Korejo in Madžarsko) in osvojila prvo mesto. Zdaj bodo misli znova usmerili v klubsko sezono in njen zaključek.

Pred njimi je še šest tekem rednega dela. Po tem si bo prvih šest ekip že zagotovilo četrtfinale − Salzburg, Bolzano, Innsbruck in Beljak so si ga že −, ekipe na mestih med sedem in deset se bodo v dodatnih bojih pomerile za dve preostali vstopnici za končnico, za moštva na mestih med 11 in 13 pa se bo klubska sezona končala.

Več priložnosti za mlajše: "Kot trener razumeš, da se take stvari lahko zgodijo" Olimpijo je med premorom za reprezentanco zapustil še Chris Dodero. Foto: Vid Ponikvar

Olimpijo so v zadnjih tednih predčasno zapustili trije tujci: Carl Neill, Marc-Olivier Vallerand in med reprezentančnim premorom še Christopher Dodero. Ob trojici je (začasno) novo sredino našel še slovenski napadalec Nik Simšič, ki bo tekmovalno obdobje končal v Franciji. V prihodnji sezoni bosta dres Olimpije znova oblekla tudi Miha Zajc in Rok Kapel.

Več priložnosti za dokazovanje bodo na prihodnjih tekmah dobili nekateri mlajši. "Kot trener razumeš, da se take stvari v tem delu sezone lahko zgodijo (odhodi, op. a.). Želel bi si, da bi bili le nekaj točk za play-offom in se borili za končnico, a je, kar je. Več priložnosti za dokazovanje na ledu bodo dobili mladi," o spremembah v ekipi pravi finski trener na Olimpijini klopi Antti Karhula.

Zahtevno bo

"Zadnji teden je bil zahteven, saj smo imeli tu le polovico fantov, s katerimi smo opravili nekaj dobrih treningov, preostala polovica pa je bila v reprezentanci. Kot sem slišal, so igrali dobro," je o zadnjem tednu še dejal Finec, ki bo varovance zvečer vodil na zahtevnem gostovanju pri moštvu z vrha lestvice, Bolzanu. "Zavedamo se, da je Bolzano zelo močan, doma še toliko bolj. Čaka nas zahtevna tekma."

Olimpija bo po večerni tekmi v petek gostila podprvaka iz Szekesfehervarja.

Dunajčane čaka pomembna tekma v boju za končnico. Za pomembne točke se bodo pomerili z Linzem. Foto: HK Olimpija/Domen Jančič

Vroče na Dunaju in v Gradcu

Prvaki iz Salzburga, ki že imajo v rokah četrtfinalno vstopnico, bodo gostovali pri Asiagu, ki se bori za dodatne boje za končnico. Hud boj za to, da se sezona 26. februarja še ne bo končala, se obeta med Gradcem in Pustertalom, neposrednima tekmecema za deseto mesto.

Odpisani Vorarlberg gosti Innsbruck. Na Dunaju bo vroče, tam bo gostoval šesti Linz, ki ima pred domačini zgolj dve točki prednosti v boju za tako želeno šesterico. Možnosti za to imajo še člani Fehervarja, a so te vse manjše. Madžarska ekipa gostuje pri Beljaku, ki je že v končnici.

Liga ICEHL, 14. februar: