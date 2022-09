Konec čakanja, Olimpija začenja z "zamudo"

Konec je priprav na novo sezono razširjenega avstrijskega prvenstva, v katerem bo sodelovalo 13 klubov iz štirih držav. Osem avstrijskih (Salzburg, Dunaj, Celovec, Beljak, Gradec, Linz, Innsbruck, Pioneers Vorarlberg), trije italijanski (Bolzano, Pustertal, Asiago), slovenski (HK SŽ Olimpija) in madžarski (Fehervar AV19).

Naslov prvaka branijo rdeči biki iz Salzburga, ki so v lanskem finalu z metlo odpravili madžarski kolektiv iz Szekesfehervarja in vknjižili sedmi naslov v tej ligi, ki po podobnem sistemu poteka od leta 2000.

Nova sezona prinaša kar nekaj novosti. Po lanskem tekmovalnem obdobju sta se poslovila Dornbirn in Znojmo, priključila pa sta se prvak Alpske lige Asiago in projekt kluba Feldkirch Pioneers Vorarlberg. Spremljati bi morali 14 moštev, a je Bratislava, ki se je lani spopadla z dvema tragedijami (smrtjo hokejista in športnega direktorja), odpovedala sodelovanje, tako da bo tudi v novi sezoni liho število moštev.

Da bi jih pot vodila še dlje od rednega dela

Med temi je drugo leto zapored en slovenski predstavnik, HK SŽ Olimpija. Ta je v debitantskem nastopu presenetil, bil lep čas tudi vodilni, se neposredno uvrstil v končnico, v tej pa po hudem boju in sedmih tekmah proti Beljaku obstal v četrtfinalu.

Olimpija bo sezono ICEHL odprla v nedeljo pri Bolzanu. Foto: HK SŽ Olimpija

"Imamo neko kakovost, tujci so prišli veliko bolje pripravljeni kot lani. To je to, kakšnega filozofiranja ni, fantje so sposobni narediti veliko. Lani so nas preostali mogoče jemali z rezervo, letos smo že kar resna ekipa. To je vse pozitivno, fantje so si to zaslužili, to pa ne pomeni, da bomo kar takoj tako uspešni, kot smo bili. Bi si pa želel, da se nič ne spremeni. Vzponi in padci bodo, si pa želim, da bi v ICEHL bili konstantni, da nas pot vodi še dlje od rednega dela," je na predstavitvi pred novo sezono dejal trener zeleno-belih Mitja Šivic.

Olimpija bi morala danes sezono odpreti s tekmo proti Bratislavi, a bo po izstopu Slovakov prvo tekmo odigrala v nedeljo zvečer pri Bolzanu. Prvo domače srečanje zmaje čaka v nedeljo, 25. septembra, ko bo v Tivoliju gostoval Celovec.

Robert Sabolič v novi sezoni nosi dres Beljaka. Foto: Guliverimage

Kopica legionarjev

Tudi v novi sezoni bo v klubih ICEHL igralo kar nekaj Slovencev. Prvak Salzburg, za katerega igra napadalec Aljaž Predan, bo sezono začel doma proti Dunaju, Celovčani, katerih dres še naprej nosita Rok Tičar in vratar Val Usnik, gostujejo na Tirolskem pri Innsbrucku.

Beljak, ki je v svoje vrste zvabil napadalca Roberta Saboliča in Blaža Tomaževiča, gostuje pri Linzu, dolga leta član Gradca Ken Ograjenšek s soigralcu pričakuje novinca iz Asiaga, madžarski podprvak z Anžetom Kuraltom gostuje pri Pustertalu, novinec Pioneers Vorarlberg, pri katerem je priložnost za dokazovanje dobil Luka Maver, pa se bo mudil pri Bolzanu.

Šesterica neposredno v končnico V rednem delu vsaka ekipa z vsako odigra štiri tekme, po dvakrat doma in dvakrat gosteh. Prvih šest ekip rednega dela si bo že zagotovilo neposredno uvrstitev v četrtfinale, tiste na mestih od sedem do deset pa bodo igrale še dodatne kvalifikacijske dvoboje za še dve prosti mesti v izločilnih bojih. V teh bodo tri najbolje uvrščene ekipe rednega dela lahko izbirale tekmece, v tekmah na izločanje pa bodo v vseh serijah igrali na štiri zmage.