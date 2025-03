Koliko moči je po epski seriji ostalo Linzu?

V ligi ICE se začenja polfinale, v katerem bodo ekipe igrale na štiri zmage. Vodilno moštvo rednega dela Celovec se bo za finale meril z Linzem, ki je v polfinale napredoval šele v nedeljo, ko je Gradec izločil po odločilni sedmi tekmi. Glede na to, da se je kar šest obračunov končalo po podaljšku, je vprašanje, koliko moči je še ostalo zasedbi, za katero v napadu igrata Ken Ograjenšek in Luka Maver. Tudi koroška zasedba ima slovenski pridih, a tako Jan Muršak kot Luka Gomboc po poškodbah še nista pripravljena na igranje. V drugem polfinalnem paru se merita branilec naslova Salzburg, ki se poteguje za četrti zaporedni naslov, in Bolzano.