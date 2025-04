Ponovitev lanskega finala se začenja na Koroškem, vrača se Muršak

Na Koroškem se začenja veliki finale lige ICE. Glavna protagonista sta ista kot lani, Celovec in Salzburg, ki brani naslov. Rdeči biki so lani slavili po sedmih tekmah. Kako bo tokrat? Prvak bo tisti, ki bo zmagal štirikrat. Salzburžani lovijo deseti naslov od preoblikovanja lige, Celovčani sedmega. Koroška zasedba je na uradni spletni strani zapisala, da naj bi prvič po poškodbi rame zaigral Jan Muršak, ki je zadnjič igral 2. februarja.

To je še četrti finale med Celovcem in Salzburgom (2009, 2011, 2024) . Korošci so vanj vselej vstopili s prednostjo domačega igrišča, a zmagali le leta 2009. Vsi trije dozdajšnji finali so se končali po maksimalnih sedmih tekmah.

ICEHL, finale, prva tekma:

Petek, 4. april:

Liga ICE, polfinale, izid v zmagah: KAC – Salzburg 0:0* *Igrajo na štiri zmage.

Preberite še: