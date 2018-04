Salzburžani vrnili udarec, finalna serija izenačena

Liga EBEL, finale

V finalu hokejske lige EBEL je izid serije med Bolzanom in Salzburgom izenačen. Po uvodni zmagi Bolzana (2:1) je Salzburg danes vrnil udarec in italijansko moštvo na domačem ledu premagal s 3:0.

Bolzano, ki drugič igra v finalu lige EBEL (leta 2014 je bilo prvak), je v četrtfinalu najprej izločilo lanskega finalista Celovec, v polfinalu odpravilo še lanskega prvaka Dunaj, se ne bo zlahka dalo Salzburgu.

Bolzano je na uvodni tekmi dvakrat zadel v razmiku 50 sekund in v 34. minuti povedel z 2:0. Rdeči biki, pri katerih je bil Luka Gračnar drugi vratar in ni branil, so hitro znižali na 1:2, kaj več pa jim ni uspelo. Živce jim je paral vratar Bolzana Pekka Tuokkola, ki je zaustavil 38 strelov od 39. Italijani so streljali le 18-krat, Bernhard Starkbaum je bil na mestu pri 16 strelih.

Na drugi tekmi finalne serije, v kateri se bo naslova prvaka veselilo moštvo, ki prvo pride do štirih zmag, se je Salzburg vrnil v igro. Domače navijače so z goli razveselili Peter Mueller (32.), Bobby Raymond (45.) in John Hughes (59.). Prvi vratar Rdečih bikov Bernhard Starkbaum je ubranil vseh 25 strelov, slovenski čuvaj mreže Luka Gračnar pa tudi tokrat ni dobil priložnosti.

Tretja tekma bo na sporedu v četrtek v Bolzanu.