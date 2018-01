Konec neznank: Medveščak kot zadnji neposredno v četrtfinale

Liga EBEL, od 23. do 28. januarja

Končan je prvi del lige EBEL, po katerem si je četrtfinale že zagotovilo šest ekip. To so Dunaj, Salzburg, Linz, Celovec, Innsbruck in kot zadnji Medveščak, ki si je vstopnico za izločilne boje priigral z nedeljsko zmago nad Znojmom. Klubi "spodnjega doma" Dornbirn, Gradec, Bolzano, Fehervar, Beljak in Znojmo se bodo v drugem delu med seboj udarili za dve preostali četrtfinalni vstopnici, moštva, ki so že v končnici, pa se bodo med seboj pomerila za razvrstitev.

Dogajanje v 44. krogu

Pred zadnjim, 44. krogom uvodnega dela razširjenega avstrijskega prvenstva je bilo le še eno prosto mesto za neposredno napredovanje v četrtfinale. Ujel ga je Medveščak (Mark Čepon in Nik Simšič), ki je v gosteh premagal zadnji Znojmo. V igri za napredovanje je bil tudi Dornbirn Žige Panceta, ki je po podaljšku ugnal Celovec Mitje Robarja (ni igral) in končal na sedmem mestu. Do zmage je prišel tudi Gradec Kena Ograjenška, panterji so tesno premagali Bolzano in zasedli osmo mesto. Beljak Mihe Verliča in Mihe Štebiha je visoko izgubil pri vodilnem Dunaju, Fehervar Luke Vidmarja (podaja za končnih 1:2) in Aleša Mušiča je tesno izgubil s Salzburgom Luke Gračnarja, ki je zaustavil 25 strelov od 26. Innsbruck je po kazenskih strelih zmago slavil proti Linzu.

Lestvica Vienna Capitals* 44 tekem – 93 točk Red Bull Salzburg* 43 – 82 Black Wings Linz* 44 – 82 KAC Celovec* 44 – 71 Innsbruck* 44 – 71 Medveščak* 43 – 63

............................................................... Dornbirn** 44 – 61 Graz 99ers** 44 – 60 Bolzano** 44 – 58 Fehervar** 44 – 52 VSV Beljak** 44 – 50 Znojmo** 44 – 49



*moštva na mestih med 1 in 6 so se po 44. krogih že uvrstila v četrtfinale. V drugem delu bodo te ekipe med seboj odigrale 10 tekem (vsak z vsakim doma in v gosteh) za razvrstitev. Kdor bo končal med prvimi tremi, si bo lahko sam izbral četrtfinalnega nasprotnika

** moštva na mestih med 7 in 12 se bodo v drugem delu na desetih tekmah med seboj udarila za dve preostali četrtfinalni vstopnici

Dogajanje v 43. krogu

Hokejisti Medveščaka (Mark Čepon, Nik Simšič), ki so v boju za šesto mesto v najboljšem položaju, so v petek po kazenskih strelih strli Fehervar Aleša Mušiča in Luke Vidmarja. Dornbirn Žige Panceta je na Koroškem dosegel pomembno zmago nad Celovcem Mitje Robarja (2:0) in ostaja v boju za šesterico.

Gradec Kena Ograjenška je visoko (3:7) izgubil s Salzburgom vratarja Luke Gračnarja (ni branil). Ograjenšek je podal za 1:0 in zadel za končnih 3:7.

Foto: Sportida

Beljak Mihe Štebiha (podaja za znižanje na 1:2) in Mihe Verliča (podaja za vodstvo s 3:2) je s 4:2 premagal vodilni Dunaj in se otresel zadnjega mesta.Bolzano je odpravil Znojmo, Linz pa Innsbruck. Napredovanje so si že zagotovili Dunaj, Linz, Salzburg, Celovec in Innsbruck.

Moštva, ki bodo po 44 krogih na mestih med 7. in 12., se bodo v drugem delu na desetih tekmah med seboj udarila za preostali četrtfinalni vstopnici.