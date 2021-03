Slovenski najstnik v Švici do prve profesionalne pogodbe

Vse od leta 2015, ko se je kot 14-letni mladenič odpravil v Švico, Lenart Markun hokejsko raste v tej državi. Prve hokejske korake tam je začel pri klubu Rapperswil-Jona Lakers, zadnja tri leta pa večinoma igra za selekcijo do 20 let hokejskega kolektiva EHC Kloten. Pri tem se mu je prvi del sanj uresničil v začetku sezone, ko se je pripravljal s člansko ekipo, dobil dres in tudi mesto v njeni slačilnici, drugi del pa uradno danes, ko je s klubom podpisal prvo profesionalno pogodbo v karieri.

"V začetku septembra sta prišla do mene izvršni in športni direktor kluba in me vprašala, kakšni so moji hokejski cilji. Povedal sem jima, da bi se mi uresničile sanje, če bi dobil mesto v slačilnici in svoj prvi članski dres, pa sta odvrnila: "Tvoje sanje so se vsaj delno uresničile, dobil boš dres in mesto v slačilnici." Zdaj vseskozi treniram s člansko ekipo in sem vseskozi z njo, začenjajo se pogovori z agentom tudi za pogodbo. Če bo vse, kot bi moralo biti, bi se v začetku novembra moralo vedeti glede podpisa članske pogodbe, za koliko let ...," je oktobra v pogovoru za Sportal o ciljih pri Klotnu razmišljal danes 19-letni krilni napadalec, ki je v Sloveniji in ob švicarskih začetkih igral na centru.

Foto: Osebni arhiv Lenarta Markuna

Nekaj mesecev zatem je do uradne naznanitve podpisa pogodbe tudi prišlo. V klubu so danes lahko obelodanili, da si je najstnik iz Trstenika prislužil pogodbo za sezono 2021/22. Markun je v tej sezoni štirikrat zaigral za člansko moštvo v drugi švicarski ligi (prispeval je asistenco), sicer pa je za zdaj njegova primarna naloga igranje v Klotnovi selekciji do 20 let. Na 32 obračunih sezone se je podpisal pod 15 zadetkov in prav toliko podaj (je drugi strelec ekipe in tretji po točkah).

Člani se želijo vrniti med elito

Članska ekipa Klotna je na drugem mestu druge švicarske lige (Swiss League), ima enako število točk kot s tekmo manj vodilni Ajoie, in si je že zagotovila četrtfinale. V klubu si želijo vrnitve med elito (National League), iz katere so izpadli leta 2018. Napredoval bo zmagovalec druge lige.