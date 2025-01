Toni Mulec pridobil eno mesto, Simon Marčič vzel jokerja in se vrnil v karavano

Američan Seth Quintero za volanom Toyote in Argentinec Luciano Benavides, član tovarniške ekipe Red Bull KTM, sta zmagovalca pete etape relija Dakar. Toni Mulec je s 25. mestom pridobil eno pozicijo v skupnem seštevku in je zdaj na 21. mestu, Simon Marčič pa se je po padcu v nedeljo vrnil v karavano.

Simon Marčič se je z jokerjem vrnil v karavano. Foto: Anna Szmidt Simon Marčič je zaradi dolgoletnega staža vzel jokerja in se po treh dneh počitka vrnil med udeležence. Danes je zasedel 87. mesto med 113 motociklisti, ki so prišli v cilj 428 kilometrov dolge etape od Al Ule do Haila.

Devetindvajsetletni Argentinec Luciano Benavides je dosegel peto zmago v šestih etapah, vključno z 48-urnim kronometrom, za avstrijskega proizvajalca KTM. V skupnem seštevku je vodstvo zadržal Avstralec Daniel Sanders.

Med avtomobilisti je odločitev o zmagovalcu padla šele za zeleno mizo. Skozi cilj je prvi prišel petkratni zmagovalec relija Nasser al-Attiyah iz Katarja, ki pa je bil kaznovan z desetimi minutami pribitka zaradi nepopolne opreme na avtomobilu.

To je bila od petka, odkar se je začel reli, že tretja etapa, na kateri je bil zmagovalec določen naknadno. Seth Quintero je tako že drugič letos dobil etapno zmago z vsega sekundo prednosti.