Verlič do prvenca med finsko elito, Muršak se ne ustavlja

Sobota legionarjev

Verličev klub JYP Jyväskylä je v soboto odigral zadnjo tekmo rednega dela tekmovanja in brez težav odpravil predzadnji kolektiv Liige KooKoo iz Kouvole. Visokorasli Štajerec je na tretji tekmi najkakovostnejše finske lige vknjižil premierni zadetek in podajo. Najprej je podal za vodstvo z 2:0, ob koncu pa postavil končnih 5:1.

Moštvo 26-letnega Slovenca je redni del končalo na četrtem mestu in se neposredno uvrstilo v četrtfinale, ki se bo začel 21. marca. Za polfinale se bodo aktualni zmagovalec lige prvakov udarili s petim po rednem delu HIFK iz Helsinkov. Člani JYP so bili zadnjič finski prvaki leta 2012, lani pa so v boju za tretje mesto premagali prav HIFK.

Muršak z novim zadetkom, podajami …

Še naprej gre odlično kapetanu slovenske reprezentance Janu Muršaku, ki je v soboto s svojo Frölundo prav tako odigral zadnjo tekmo rednega dela, a v švedski elitni ligi. 30-letnik je k zmagi nad desetim moštvom lige SHL zadel za 6:3 ter podal za 1:0 in končnih 8:3. Štajerec je po 15 tekmah že pri 20 točkah (10 zadetkov in 10 podaj).

Jan Muršak je na zadnji tekmi rednega dela švedske prve lige SHL zadel in dvakrat podal. Po 15 tekmah je pri desetih zadetkih in prav toliko podajah. Zdaj čaka na začetek četrtfinalne serije. Foto: Sportida

Frölunda je redni del končala na tretjem mestu, v četrtfinalu, ki se bo začel 19. marca, ji bo nasproti stal šesti po skupinskem delu Malmö.

Kuralt, Pintarič in Terglavovi v boju za finale

V Franciji so izločilni boji že v polnem teku, ostala so le še štiri moštva, ki se borijo za finale. Vratar Matija Pintarič se z Rouenom bori proti Amiensu Anžeta Kuralta. Po dveh tekmah je 1:1 v zmagah. Na prvi je z nogometnih 1:0 zmagal Amiens, na sobotni drugi tekmi pa je so Pintaričevi izenačili z 2:1. Ob porazu je zadel Kuralt. Pintarič je v odlični formi, na dveh polfinalnih tekmah je zaustavil 50 strelov od 52.

Igrajo na štiri zmage.

Grenoble trenerja Eda Terglava se je v Franciji bori za finale. Trenutni rezultat polfinalne serije je 1:1 v zmagah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi druga polfinalna serija je izenačena v zmagah (1:1). Grenoble trenerja Eda Terglava ter napadalcev Boštjana Goličiča in Davida Rodmana se meri z Bordeauxom. Na prvem srečanju so s 5:3 zmagali Terglavovi, v soboto pa je tekmec po podaljšku zmagal s 4:3. Rodman je na prvi tekmi enkrat podal, Goličiča ni bilo v postavi na nobeni tekmi.