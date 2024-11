Poziv za nakup objektov in stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj za starejše

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o. (Nepremičninski sklad) je lastnik več kot 3.200 namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše v 116 krajih po Sloveniji, med katerimi je tudi 469 oskrbovanih stanovanj za starejše, in sicer na Bledu, v Brežicah, Celju, Izoli, Kopru, Kranju, Krškem, Litiji, Ljubljani, Ljutomeru, Logatcu, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Radljah ob Dravi, Škofljici, Trebnjem in Trzinu. Stanovanja so arhitekturno in arhitektonsko prilagojena za starejše ljudi (prilagojeni dostopi, dvigalo, držala, prilagojena kopalnica in kuhinja …) z lastnim gospodinjstvom. Namenjena so starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo samostojno bivanje.

Objekta s 60 najemnimi stanovanji za starejše Bled, Ulica Jule Vovk Molnar 2A/2B. Foto: Nepremičninski sklad PIZ

Trend staranja slovenskega prebivalstva narekuje ustrezne razvojne dejavnosti tudi na področju zagotavljanja ponudbe arhitekturno in arhitektonsko primernih ter cenovno dostopnih stanovanj za starejše. Dejstvo je, da ima veliko starejših v lasti hiše ali stanovanja, ki so prevelika, arhitekturno in arhitektonsko neprimerna (visoko nadstropje brez dvigala, kopalnica s kadjo, neprilagojeni dostopi …) ter velikokrat s previsokimi obratovalnimi stroški za upokojensko gospodinjstvo. Nepremičninski sklad, kot eden izmed ponudnikov na trgu, v prihodnjih letih načrtuje povečanje števila dostopnih in potrebam starejših prilagojenih najemnih stanovanj.

Trenutno je v gradnji oziroma pripravi na gradnjo več kot 200 stanovanj, namenjenih starejšim, v Ajdovščini (21), Kranju (57), Mariboru (60), Novem mestu (20), Ribnici (21) in na Ptuju (30).

Z namenom uresničevanja poslanstva v skrbi za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju ima Nepremičninski sklad objavljen Poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj/večstanovanjskih stavb (zgrajenih ali v fazi gradnje oz. projektiranja) in stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj.

Nepremičninski sklad tudi v prihodnje stremi k usklajeni regionalni pokritosti z najemnimi stanovanji za starejše. Pri geografski umeščenosti poziv na prvem mestu opredeljuje mestne občine in Obalo, sledijo občine z deset tisoč in več prebivalci ter ostale občine.

Prilagojena kopalnica. Foto: Nepremičninski sklad PIZ

Mikrolokacija stanovanjskih objektov in zemljišč za gradnjo mora biti primerna za bivanje starejših, kar pomeni predvsem bližino ključnih dejavnosti in javnih storitev (trgovina, banka, zdravstvena oskrba, lekarna …), dostopnost, urejen javni prevoz in vpetost v medgeneracijski bivalni prostor. Nepremičninski sklad ima interes za nakup zemljišč velikosti od tisoč do šest tisoč kvadratnih metrov, odvisno od geografske lokacije in ocene potreb. Poziv nagovarja pravne osebe javnega in zasebnega prava, fizične osebe ter lokalne skupnosti.

