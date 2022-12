Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krisa Letanga je v začetku tedna zadela možganska kap, a ker so ukrepali hitro, naj ne bi imel trajnih posledic.

Krisa Letanga je v začetku tedna zadela možganska kap, a ker so ukrepali hitro, naj ne bi imel trajnih posledic. Foto: Guliverimage

Izkušenega hokejskega branilca Pittsburgh Penguins Krisa Letanga je v začetku tedna zadela možganska kap. Ker so urgirali hitro, naj trajnejših posledic ne bi imel. Kanadčana čaka še kopica zdravstvenih pregledov, a prvi izvidi mu vlivajo optimizem.

Moštvo Pittsburgh Penguins je v začetku tedna pretresla novica, da je njihovega dolgoletnega člana Krisa Letanga zadela možganska kap. 35-letnik je v ponedeljek začutil, da z njegovim telesom nekaj ni v redu, in o simptomih poročal zdravstvenemu osebju Penguinsov, ki je hitro ukrepalo in ga odpeljalo v bližnjo bolnišnico. Pregledi so pokazali, da je utrpel možgansko kap.

Sprva šok, nato hvaležnost, da se počuti dobro

"Ko smo izvedeli, za kaj gre, je bil to za nas šok, a hvaležni smo, da se Kris počuti dobro. Prav tako smo hvaležni vsemu zdravstvenemu osebju. Kris je bojevnik na ledu, a v prvi vrsti je sin, oče, mož in prijatelj. Njegovo zdravje je za nas na prvem mestu;" je ob tem dejal generalni direktor Penguinsov Ron Hextall.

Prve informacije so spodbudne. Ker sta Letang in klub ukrepala hitro, 35-letnik naj ne bi utrpel trajnih posledic, prav tako naj bi lahko nadaljeval s profesionalnim hokejem. Kanadčana zdaj čakajo nadaljnji pregledi in prisilni počitek.

Letang je hvaležen, da ima izostren občutek, ko z njegovim telesom nekaj ni v redu. Foto: Guliverimage

Izostren občutek, kdaj nekaj ni v redu

Oglasil se je tudi Letang in dejal, da je hvaležen za izostren občutek v trenutkih, ko je z njegovim telesom nekaj narobe. "Imam srečo, da dovolj dobro poznam svoje telo in prepoznam, kdaj nekaj ni v redu. Čeprav je težko javno govoriti o tem dogodku, pa upam, da s tem lahko opozarja o tej bolezni. Zame je pomembno, da moji soigralci, družina in navijači vedo, da sem v redu. Optimističen sem, da se bom kmalu vrnil na led," je še sporočil branilec.

Ta je že vso NHL kariero član Pittsburgha, ki ga je leta 2005 na naboru izbral kot 62. po vrsti. Z njim je trikrat osvojil tudi Stanleyjev pokal.